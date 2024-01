Acusações sobre o contrato de alteração da luminária da cidade e um pedido de Carlos Moedas para que ficasse registado em ata que João Ferreira lhe tinha chamado “ladrão”. A reunião fechada da Câmara Municipal de Lisboa (CML) desta quarta-feira ficou marcada por uma discussão entre o líder do Executivo e o vereador comunista. No entanto, tanto João Ferreira como Pedro Anastácio, vereador socialista presente sala, negam que a expressão “ladrão” tenha sido utilizada durante o debate, ao contrário do que defendeu Moedas.

Há vários meses que os comunistas acusam o executivo de Carlos Moedas de estar a fazer uma “negociata” que irá lesar a autarquia de Lisboa em 10 milhões de euros. Em causa está o processo de transferência das luzes da cidade para tecnologia led. A acusação foi repetida esta quarta-feira de manhã, nos Paços do Concelho, numa reunião à porta fechada, e acabou por gerar um momento tenso, com o presidente da autarquia a exaltar-se, segundo informações recolhidas pelo Observador.

Fonte oficial da vereação do PCP na CML recusa categoricamente que o vereador João Ferreira tenha chamado ladrão a Carlos Moedas e garante que o mesmo “pode ser atestado por qualquer um dos presentes” na reunião. E acrescenta: “Não temos aliás nenhuma objeção a que o presidente divulgue o registo áudio da reunião.”

