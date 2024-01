André Ventura retirou António Maló de Abreu das listas do Chega às eleições legislativas. “Entendi que não havia condições para manter Maló de Abreu”, garante o líder do partido ao Observador, justificando que se trata de um “assunto muito delicado” para o Chega. Maló de Abreu afirmou, entretanto, que comunicou “a quem de direito” que não irá integrar as listas do Chega e é “um homem livre“.

“Não quero que fique uma réstia de dúvidas”, realça o líder do Chega, apesar de Maló de Abreu ter dado garantias ao partido de que “estava tudo dentro da legalidade”.

Em causa está a notícia da revista Sábado que revelou que o ex-deputado do PSD mudou no Parlamento a morada de residência de Coimbra para Luanda, em Angola, o que fez aumentar em 70% o valor dos subsídios e ajudas de custo que recebeu entre a legislatura anterior, de três anos, e a atual, de mais de ano e meio.

Em declarações à Lusa, o ex-deputado do PSD disse que desistiu de integrar as listas do Chega às legislativas de 10 de março, na sequência da polémica com a sua residência em Luanda.

“Comuniquei a quem de direito que não integrarei as listas do Chega, nem serei candidato a deputado. Porque sou um homem livre e dono do meu destino”, sublinha Maló de Abreu numa declaração escrita enviada à agência Lusa.

António Maló de Abreu era, até aqui, o cabeça de lista do Chega pelo círculo Fora da Europa. O presidente do Chega fez o anúncio em conferência de imprensa há menos de uma semana, dias depois de Maló de Abreu ter negado que seria candidato.

Maló de Abreu anunciou no passado dia 10 de janeiro que se tinha desfiliado do PSD, após mais de 40 anos de militância, e que ficaria até ao final do mandato como não-inscrito.

Em rutura com a direção de Luís Montenegro e contra a “inação” da liderança da bancada parlamentar, encabeçada por Miranda Sarmento, o deputado explicou que não se revia “de todo, na estratégia e na forma de se organizar o partido e de agir da sua direção”. Depois disso, o Observador noticiou que estava a fechar com o Chega e Maló de Abreu negou. Confirmou-se que era verdade, mas Maló de Abreu acaba mesmo fora das listas.

*Com Lusa e Edgar Caetano