António Maló de Abreu, ex-deputado do PSD e atual cabeça de lista pelo Chega no círculo fora da Europa, mudou no Parlamento a morada de residência de Coimbra para Luanda, em Angola, o que fez aumentar em 70% o valor dos subsídios e ajudas de custo que recebeu entre a legislatura anterior, de três anos, e a atual, de mais de ano e meio. A notícia é avançada pela revista Sábado, esta quinta-feira.

A revista adianta que a mudança permitiu que António Maló de Abreu recebesse cerca de 75 mil euros em subsídios e ajudas de custo na legislatura que agora terminou, em que foi eleito pelo círculo fora da Europa, segundo dados oficiais dos serviços da Assembleia. Na legislatura anterior a essa, em que foi eleito pelo círculo eleitoral de Coimbra, tinha recebido 44 mil euros.

Segundo a Sábado, os 75 mil euros que o deputado recebeu incluem pagamentos por trabalho parlamentar com presença na Assembleia, despesas de deslocação por trabalho político em território nacional e no círculo fora da Europa, assim como ajudas de custo. A principal diferença entre legislaturas reside nas deslocações por trabalho político — quando tinha residência em Coimbra ganhava cerca de 1.500 euros por ano; com a residência fora da Europa passou a receber cerca de 10 mil euros. A lei com os princípios gerais de atribuição estabelece que são devidas duas viagens mensais de ida e volta em avião e a deslocação entre o aeroporto e a residência.

A Sábado escreve, citando vários dirigentes do PSD no centro do país e após consulta das presenças na Assembleia da República, que Maló de Abreu terá vivido praticamente sempre em Portugal, entre Lisboa e Coimbra. Por exemplo, na primeira sessão legislativa, que começou em março de 2022 e terminou em julho de 2023, esteve presente em 118 das 153 sessões plenárias, além da condução enquanto presidente da comissão parlamentar de Saúde.

O Observador tentou contactar António Maló de Abreu, mas até ao momento da publicação deste artigo não obteve resposta.