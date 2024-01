Cristina Rodrigues, ex-deputada do PAN e atual coordenadora do programa eleitoral do Chega, pode voltar a ter um assento na Assembleia da República, já que é a número três da lista de candidatos pelo círculo do Porto, apurou o Observador junto de fonte oficial, logo a seguir aos deputados Rui Afonso e Diogo Pacheco Amorim — que mantêm os lugares das últimas legislativas.

Antes de chegar ao gabinete parlamentar do Chega, Cristina Rodrigues tinha sido eleita pelo PAN pelo círculo de Setúbal e passou a não-inscrita menos de um ano depois em rutura com a direção do partido.

A contratação de Cristina Rodrigues, em particular pela distância ideológica entre os dois partidos, valeu várias críticas internas a André Ventura, tendo até provocado várias desfiliações no partido, mas manteve-se no gabinete parlamentar e foi ganhando força dentro do partido e do núcleo duro, de tal forma que está a coordenar o programa eleitoral com que o partido vai a votos. Desta forma, o líder do Chega coloca-a agora na terceira posição nas listas do Porto, um lugar que o partido não elegeu em 2022, mas que tem a ambição, baseada nas sondagens, de conseguir sem grandes dificuldades.

O Observador sabe que o incómodo interno gerado pelo caso de Cristina Rodrigues foi motivo de avaliação, ainda que nos corredores muitos assumissem que a ex-PAN deveria ter lugar nas listas, mas o trabalho dos últimos anos acabou por lhe valer um lugar que muito provavelmente a levará de novo ao Parlamento, desta vez com uma camisola diferente.