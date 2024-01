Os pagamentos concretizados no âmbito do Apoio Financeiro à Seca atingem perto de 28,9 milhões de euros no continente, tendo as regiões autónomas da Madeira e Açores também já recebido este apoio, anunciou, esta segunda-feira, o Ministério da Agricultura.

Em comunicado, o Ministério da Agricultura e Alimentação (MAA) avança que os pagamentos às explorações em território continental, efetuados através do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), abrangeram os setores dos bovinos de carne (16,4 milhões de euros), ovinos ou caprinos (9,4 milhões de euros), suínos de raças autóctones (300 mil euros), apicultura (1,3 milhões de euros) e cereais praganosos de outono/inverno de sequeiro (1,5 milhões de euros).

Segundo acrescenta, complementarmente, foi também pago o Apoio Financeiro à Seca referente às explorações nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, em montantes de cerca de 500 mil euros e 2,3 milhões de euros, respetivamente.

O MAA recorda que Portugal “foi um dos Estados-membros que defendeu a mobilização da Reserva Agrícola para compensar o setor pelos efeitos da seca, tendo sido reforçado em dobro o montante disponibilizado com recurso a Orçamento do Estado”.