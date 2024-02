Com aproximadamente 70% dos parisienses a serem a favor da penalização do estacionamento de veículos com maiores dimensões, tudo indica que o referendo a 4 de Fevereiro será favas contadas. O objectivo deste “dar a palavra aos habitantes” da capital francesa é aprovar, ou não, o incremento do preço por hora do parqueamento para 18€ no centro e 12€ nas restantes zonas, uma subida substancial que visa desincentivar o uso deste tipo de modelos, devido ao maior espaço que ocupam.

A intenção parisiense de triplicar o preço do estacionamento surge no seguimento de medidas similares já implementadas noutras cidades, da francesa Lyon à alemã Tübingen, com esta última a ter aumentado há cerca de ano e meio o preço do parqueamento em 50% para os veículos king size, tudo para compensar o espaço adicional que ocupam e os transtornos que podem provocar aos outros veículos e peões. O suporte para esta tomada de posição provém da ONG Transport & Environment (T&E), cuja análise ao mercado automóvel nos últimos anos determinou que, em média, os veículos têm vindo a alargar 1 cm a cada dois anos.

De acordo com a T&E, a largura média dos automóveis comercializados em 2018 na Europa era de 1,778 metros, valor que subiu para 1,803 m em 2023. Se este disparar da largura impressiona, então o que dizer das dimensões dos topos de gama mais respeitados do mercado, como as berlinas Mercedes Classe S (1,921 m de largura) e BMW Série 7 (1,950 m) ou os SUV GLS (2,030 m) e X7 (2,000 m). Curiosamente, em vez de perseguir os condutores dos veículos mais volumosos – sendo discutível se quem pagou entre 100.000€ e 200.000€ por um SUV topo de gama vai ser sensível a pagar 18€ para estacionar, em vez de apenas 6€ –, talvez fosse mais eficaz agir sobre a regulamentação europeia que define a largura dos veículos permitidos na via pública, que equipara os automóveis (bem como os SUV e pick-ups) a autocarros e camiões, permitindo uma largura máxima de 2,55 metros, o que explica os modelos com vias alargadas e guarda-lamas proeminentes, com mais um palmo de cada lado, que circulam por aí.

Entre os veículos que mais cresceram em largura, a T&E destaca o Land Rover Defender, que alargou 20,6 cm nos últimos seis anos, enquanto os SUV da BMW e Mercedes ganharam apenas 6 cm e o da Volvo somente 4,1 cm. Se a largura aumentou, o peso não lhe ficou atrás, com as já mencionadas berlinas a pesarem em média 2550 kg e os SUV 2700 kg. E quanto maior o peso, maior o risco para os outros veículos e ocupantes em caso de acidente.