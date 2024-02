O cardeal Américo Aguiar olha para a atual situação política em Portugal com preocupação e defende o envolvimento dos católicos nos partidos políticos com que se identifiquem, para dar a esses projetos “a sensibilidade cristã”.

“Acho que a Igreja se deve pronunciar sobre as questões políticas, não se deve pronunciar sobre as questões partidárias, e defendo que os católicos devem envolver-se em todos os partidos”, diz em entrevista à agência Lusa o bispo de Setúbal, para quem “um católico, se se identifica com o partido A, com o partido B ou com o partido C, deve-se envolver e empenhar para dar a esse projeto a sensibilidade cristã, católica, que possa daí derivar”.

Manifestando-se “muito preocupado” com a atual situação do país, tira uma conclusão: “nós estamos a colher o que semeámos”.

“Eu aprendi que o estatuto de arguido era um estatuto que era dado a um cidadão para ele se defender, para ele ter mecanismos de defesa de uma acusação que, porventura, lhe era feita, que era uma coisa positiva. E acontecia isso com muita normalidade. A certa altura, não sei sinalizar quando, começou-se a associar o ser arguido a ser culpado, e começou-se a exigir que alguém que exerça funções públicas e que é arguido se demita, e passou a ser regra, ou passou a ser mais ou menos regra”, lamenta o mais jovem cardeal português, de 50 anos.

Para Américo Aguiar, “de um momento para o outro, tudo se está a desmoronar, dia a dia, semana a semana, mês a mês”, admitindo que, no ambiente que o país vive, “no cidadão comum, que acompanha menos a atualidade, [a situação] deve causar grande confusão. De um momento para o outro, vê que todos os eleitos de todos os órgãos são detidos, são acusados, são arguidos, se demitem e, de um momento para o outro, quando tudo parecia estar tão calmo, temos eleições para quase todos os órgãos”.

“Eu pergunto-me se é lícito, se é legal, se é moral, se é aceitável que à condição de arguido, qualquer pessoa nessa circunstância tenha obrigação de se demitir, independentemente do grau da gravidade ou da situação que está em cima da mesa”, acrescenta.

“O que estamos a viver é muito grave, é muitíssimo grave e eu tenho muitas preocupações”, admite o cardeal, que, embora a queda do Governo Regional dos Açores não tenha acontecido devido a qualquer caso judicial, olha também para as eleições antecipadas de domingo no arquipélago e questiona: “E se tudo se complicar, como é que é? E se os resultados das eleições, não derem à luz nenhuma solução, mesmo aritmética que seja? Entramos num ciclo de repetição de eleições?”.

“A democracia é como é, como é óbvio, mas preocupa-me muito, preocupa”, acrescenta, pedindo aos dirigentes políticos que “elucidem sobre os seus projetos, o que é que querem para Portugal, quais são as suas respostas aos problemas dos portugueses”, para que os eleitores saibam ao que vão e escolham, “não o mais simpático, não o mais não sei quê, não o menos não sei quê”, mas que possam escolher um projeto [com que] se identifiquem.

Américo Aguiar, porém, diz acreditar “plenamente naquilo que são os mecanismos que a democracia tem”, apesar de, admitir, que “de vez em quando, era preciso parar e refletir [sobre] se não é preciso olear os mecanismos, e até refletir, 50 anos depois, se há coisas que podem ser diferentes”, como o voto eletrónico.

“É uma coisa [de] que eu tenho medo, mas gostava, que é o voto não presencial, mas tenho medo, também tenho desconfiança, mas há países onde isso acontece, e não acontece nada demais” e que poderá permitir evitar aquilo que o “zanga verdadeiramente, que é metade dos portugueses ficarem em casa nas eleições”, afirma o bispo de Setúbal, acrescentando: “falamos, falamos, mandamos bitaites num café, não sei quê, chega a hora das eleições, está a chover, não vou, está sol, também não vou, e isso é um dos problemas mais graves que temos”.

O cardeal, apesar de achar que “a nossa democracia está sólida, está capaz, está experiente”, não esconde o medo que tem “daquilo que são as novas gerações sem sonho, os jovens que não são capazes de escrutinar um sonho e um futuro para as suas vidas e pensá-lo aqui. Isso pode gerar um fosso geracional e pode gerar uma fratura na sociedade, um desinteresse, uma resignação total”.

Adriano Moreira “dizia que as sociedades precisam de vozes encantatórias ao longo da história. E nós temos um défice de vozes encantatórias. E a história já mostrou que, de vez em quando, surgem vozes encantatórias em contexto democrático que nos levam para os piores caminhos”, avisa, defendendo que os eleitores têm “de estar muito atentos a estas situações”.

Crise na comunicação social preocupa cardeal Américo Aguiar

Membro do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé, Américo Aguiar é um observador atento ao setor da comunicação social, mostrando-se “muito preocupado” com a situação de crise instalada nalguns meios em Portugal.

“Olho [para a situação) com muita preocupação e já há muito tempo. Não me vou queixar de que não me ouvem, mas há muito tempo que digo que é preciso pararmos e refletirmos sobre a questão da sustentabilidade dos media em Portugal”, diz em entrevista à agência Lusa o homem que, até ao início de outubro de 2023, exerceu o cargo de presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia.

Américo Aguiar considera que, “em 50 anos de democracia, é um setor [o da comunicação social] que não tem merecido a melhor atenção e cuidado”.

“E não estou a falar de entidades reguladoras. Estou a falar daquilo que significa a sociedade, o poder político e os decisores”, afirma, questionando: “como é que nós garantimos uma comunicação social livre, saudável, sustentável e que ajude a fortalecer a democracia?”.

“Eu uma vez eu li que uma democracia é mais forte se tiver uma classe média robusta e uma comunicação social livre. E, portanto, se nós temos uma classe média coxa e uma comunicação social como temos vivido, não nos podemos queixar, porventura, da situação democrática, partidária e política que estamos a viver”, acrescenta.

O cardeal Américo Aguiar é cético perante a situação que encontra nos media em Portugal e vaticina que “a situação, como está, não vai sobreviver muito mais tempo”.

“Se nós temos media que vivem exclusivamente da publicidade, sempre que a publicidade baixa, esses media não têm receita. É complicado. Eu sei por experiência própria da Renascença como isso é difícil. E quanto maior o grupo e quanto maior a despesa, mais complicado”, reconhece, dirigindo, depois a sua “solidariedade total” aos trabalhadores e a “todos os administradores de todos os grupos, que se esforçam por fazer o melhor possível”.

Américo Aguiar defende que tem de haver “a maturidade suficiente para dizer que há um problema e assumir que há um problema: Como é que se garante a sustentabilidade dos media?”.

“Eu olho para outros países e existem soluções. Acho que é costume fazer um Livro Branco, não é? É preciso que meia dúzia de pessoas se sentem e reflitam”, sublinha, advogando que, no contexto atual, talvez fosse “oportuno pôr a refletir e a dizer o que é que acham os vários responsáveis partidários em relação a (…) este quadro da sustentabilidade urgente e necessária, indispensável para uma democracia do século XXI, que vai fazer 50 anos em breve”.

E a comunicação na própria Igreja Católica? “Nós temos melhorado, infelizmente, com situações negativas, temos melhorado em razão disso, somos obrigados a melhorar em razão disso, as crises obrigam a melhorar e ainda bem”, afirma, defendendo: “temos de passar de andar atrás do prejuízo para termos agenda, porque, felizmente, a Igreja em Portugal tem possibilidade de marcar agenda com coisas tão positivas e tão boas e tão importantes, do que andarmos permanentemente [a dizer] que o senhor padre mordeu no cão”.

Para melhorar a situação, o cardeal é perentório ao apontar no caminho de uma abertura: “temos de ser capazes de captar profissionais competentes leigos, que nos ajudem à melhor comunicação possível da Igreja”.

Apesar deste panorama, destaca, em Portugal, o trabalho do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, da agência Ecclesia e de algumas dioceses com “músculo e capacidade”.

Jornada da Juventude revitalizou Pastoral Juvenil nas dioceses portuguesas

Muito conhecido pelos portugueses pelo seu papel na Jornada Mundial da Juventude, o cardeal destaca a importância do evento realizad0 em Lisboa, em agosto de 2023, para a revitalização das estruturas da Pastoral Juvenil nas dioceses portuguesas.

O ainda presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, em entrevista à agência Lusa, assegura que “a preparação da jornada, a vivência da jornada, (…) ajudou a revolucionar muito as estruturas locais, diocesanas, da Pastoral Juvenil”.

“Acho que agora, todas as dioceses têm estrutura e têm jovens e têm sonhos que não tinham antes da jornada“, sublinha.

Comentando a aposta das diversas dioceses no aproveitamento da experiência da JMJLisboa2023, Américo Aguiar diz que essa aposta “é mesmo real, porque parte dos jovens”.

“Nós temos a experiência efetiva, real em cada diocese. Eu tenho acompanhado ainda um bocadinho. Os jovens que participaram, que organizaram, que se mobilizaram, que se disponibilizaram, exigem continuar, querem continuar e as dioceses, quanto mais não seja, têm de ir a reboque, têm de ir atrás dos jovens e há planos…”, acrescenta o principal rosto da organização do encontro mundial de jovens com o Papa, que trouxe a Portugal centenas de milhares de peregrinos de todo o mundo.

Quanto ao trabalho da estrutura que organizou a JMJLisboa2023, “está na fase final”.

“A Deloitte já está a trabalhar naquilo que é a auditoria das contas e por isso, quanto a contas, temos de esperar o fecho e a auditoria, porque, se não, cria ruído e, mesmo para a auditora, não é muito simpático”, afirma Américo Aguiar, sublinhando que os 20 milhões de euros que têm sido apontados como resultado positivo “estão garantidos”.

O bispo de Setúbal, por outro lado, diz que “nunca é demais a gratidão a Portugal, aos portugueses, a todos. A Jornada Mundial da Juventude correu bem, porque os portugueses se entregaram e se dedicaram. Os polícias, os professores, os médicos, os enfermeiros, os homens da higiene urbana, a Câmara de Lisboa, a Câmara de Loures, Oeiras, Cascais, o Governo de Portugal, os ministérios, Portugal inteiro, a peregrinação dos símbolos, as dioceses, os empresários, as famílias, toda a gente se entregou, toda a gente se dedicou e, por isso, o resultado foi totalmente positivo, ultrapassou as expectativas”.

“O número de inscritos ultrapassou 400.000, ultrapassou a nossa expectativa. Inscritos e participantes não é a mesma coisa. Inscritos são aquelas pessoas que pagaram para participar, partilharam para participar, e isso significa também uma mais-valia”, sublinha o cardeal Américo Aguiar.

O cardeal acrescentou que entregou mais relatórios em Roma “e Roma continua a dizer e a fazer a avaliação [positiva] que fez [anteriormente] e, também, a agradecer muito esta transparência, esta partilha, de maneira a que as futuras jornadas também possam beber daquilo que foi a experiência portuguesa e continuar a fazer cada vez melhor, que é o objetivo”.

Já sobre a possibilidade de a Fundação Jornada Mundial da Juventude continuar a existir, o ainda presidente diz saber que o patriarca de Lisboa, Rui Valério, a quem cabe a decisão, “tem esse desejo”.

“Acho que faz todo o sentido que o Patriarcado de Lisboa possa potenciar aquilo foi a experiência acumulada da Jornada”, afirma.