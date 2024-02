Pedro Nuno Santos apresentou-se nos Açores como marketeer político e deu um nome à coligação de direita: “Chega-D”. É um misto de Chega e PSD. Num último grande evento do PS/Açores antes das regionais, em Vila Franca do Campo, o líder do PS atacou José Manuel Bolieiro com força, mas poupou Luís Montenegro — que apresentou como um papão dos pensionistas, mas sem nunca o colar ao partido de André Ventura.

Pedro Nuno Santos assumiu o papel de político regional. “Só estamos aqui hoje porque Bolieiro não conseguiu garantir aquilo que prometia: que era estabilidade aos Açores”, começou por dizer. Num extenso rol de críticas ao presidente do governo regional, o líder do PS disse que foi criada uma “nova aliança política o Chega-D, que não resolveu nenhum problema, antes acrescentou.” Criticou ainda o facto de Bolieiro ser titubeante sobre uma coligação pós-eleitoral com o Chega: “Diz que não abre portas, que não fecha portas, que não é o cenário”, mas não tem “credibilidade”porque há três anos “disse uma coisa e fez exatamente o contrário pós-eleições.”

Pedro Nuno Santos diz que o “Chega-D” — forma como se referiu várias vezes — em áreas como as finanças públicas (“apresentou-se como o paladino das contas certas, mas nunca conseguiram cumprir”) ou no combate à pobreza (“aumentaram em pobreza”; “Açores voltara a ser a região mais pobre do país”).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.