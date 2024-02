Espanha pondera enviar diariamente água dessalinizada até à Catalunha, região que atravessa um fenómeno de seca extrema, que poderá agravar-se no verão. A terceira vice-presidente espanhola e ministra da Transição Ecológica, Teresa Ribera, apresentará, na próxima segunda-feira, uma proposta que inclui a utilização de barcos com tanques como meio de armanezamento e transporte para a água com origem em Valência.

Segundo descreve o El País, a situação nesta comunidade é tão complicada, que na sexta-feira, foi declarado estado de emergência e as restrições foram estendidas a 80% da população. Fontes do Governo espanhol estimam que até sete hectómetros cúbicos podem ser enviados durante o verão, com recurso a barcos dirigidos a Barcelona.

Já houve conversas entre a administração catalã e Madrid e, na sexta-feira passada, o conselheiro catalão para a Ação Climática, David Mascort garantiu que o ministério está disposto a “encontrar a fórmula” para levar água a Barcelona, se for necessário.

Desde meados do ano passado, pouco depois de ter sido aprovado em maio o decreto de medidas extraordinárias devido à seca , foi estabelecido um plano para poder fretar petroleiros se necessário devido ao agravamento da situação. Além disso, o Porto de Barcelona já foi condicionado para poder receber estes navios com água, como destacou Mascort.

Como assinala ainda o jornal espanhol, a dúvida residia na origem da água potável. A resposta está na rede de dessalinizadoras que a empresa pública Acuamed, dependente da Transição Ecológica, espalhou pela costa mediterrânica.