O ex-procurador Orlando Figueira, condenado a uma pena de prisão de seis anos e oito meses no âmbito da operação Fizz, foi libertado ao início da tarde desta segunda-feira, segundo avançou a SIC.

Orlando Figueira foi condenado em 2018 por crimes de corrupção, branqueamento de capitais, violação do segredo de justiça e falsificação de documentos. Nos anos que se seguiram, foram interpostos vários recursos, que não foram aceites pelas instâncias superiores.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na semana passada, um tribunal de primeira instância determinou a detenção do antigo procurador. A decisão foi criticada pela advogada, Carla Marinho, que explicou que ainda corria um recurso com efeitos suspensivos no Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

O tribunal garantiu inicialmente que não havia qualquer recurso por avaliar. No entanto, veio reconhecer esta segunda-feira, três dias após a detenção, que se verificou um erro e que há de facto um recurso da defesa, interposto em maio. Segundo a SIC, um juiz deu então ordem para a libertação imediata de Orlando Figueira até a questão ficar resolvida.