O Parlamento e o Conselho da União Europeia (UE) chegaram esta terça-feira a acordo provisório sobre a ajuda financeira de 50 mil milhões de euros à Ucrânia, no âmbito do orçamento europeu, esperando-se que as primeiras verbas cheguem em março.

“O Conselho e o Parlamento Europeu chegaram hoje (esta terça-feira) a um acordo provisório sobre a criação de um novo instrumento único destinado a apoiar a recuperação, a reconstrução e a modernização da Ucrânia, apoiando simultaneamente os seus esforços para efetuar reformas no âmbito da sua via de adesão à UE. O Mecanismo de Apoio à Ucrânia terá um orçamento total de 50 mil milhões de euros”, indica em comunicado a presidência belga rotativa da UE.

Alcançada nas negociações entre os países europeus e os eurodeputados à margem da sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo, esta ‘luz verde’ provisória terá agora de ser adotada pelos colegisladores comunitários.

Ainda assim, uma vez que em janeiro a presidência belga da UE tinha reunido o consenso dos embaixadores dos países junto da União sobre um mandato de negociação parcial para esta negociação — que é feita no âmbito do orçamento plurianual europeu —, “o dinheiro pode começar a ser canalizado para a Ucrânia o mais rapidamente possível”, explicou uma fonte europeia à Lusa.

“O Mecanismo para a Ucrânia juntará o apoio orçamental da UE à Ucrânia num único instrumento, proporcionando um apoio coerente, previsível e flexível para o período de 2024-2027, adaptado aos desafios sem precedentes do apoio a um país em guerra”, refere ainda o comunicado da presidência belga.

Através da rede social X (antigo Twitter), a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, congratulou-se com a ‘luz verde’, vincando que “a Europa é fiel à sua palavra”, tendo como “objetivo iniciar os pagamentos em março”.

Last night’s political agreement on the €50 billion Ukraine Facility is a major step forward.

Europe is true to its word.

We will continue to deliver much-needed funding and predictability for our brave partner and aspiring member.

We aim to start payments in March.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 6, 2024