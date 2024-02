As obras de requalificação do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) vão arrancar em outubro deste ano. O projeto de modernização de um dos principais teatros líricos da Europa foi apresentado esta terça-feira e insere-se nas iniciativas para a área da Cultura previstas no Plano de Recuperação e Resiliência, num investimento total de 27.927.000 de euros para uma obra que, espera-se, estará concluída em 2026.

A apresentação do projeto de restauro da histórica sala de espetáculos do Chiado teve lugar no próprio São Carlos e contou com a presença do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e da secretária de Estado da tutela, Isabel Cordeiro. Os trabalhos que vão decorrer ao longo dos próximos anos visam sobretudo melhorar as condições de trabalho dos artistas e o conforto dos espectadores, por um lado, e por outro modernizar os equipamentos e capacidades da sala de espetáculos lisboeta e torná-la mais sustentável.

De acordo com Conceição Amaral, presidente do Conselho de Administração da OPART (Organismo de Produção Artística), a entidade que gere o São Carlos, as obras, além da mera atualização da estrutura, assentam numa “premissa maior: os 230 anos que temos de preservar”. Esta foi, de resto, uma ideia repetida ao longo da apresentação, quer pela administradora quer por João Mendes Ribeiro, o arquiteto responsável pelo projeto. “A preexistência determina todo o projeto. (…) A intervenção proposta para o TNSC não pretende substituir a matriz existente, nem ofuscar as marcas do tempo“, disse.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.