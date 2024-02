O valor não subiu em relação ao ano passado, mas vale a pena recordar: são cerca de 7 milhões de dólares (6,51 milhões de euros) para garantir um espacinho publicitário de 30 segundos no intervalo da 58.ª Super Bowl. O maior evento desportivo dos EUA acontece este domingo, 11 de fevereiro, em Las Vegas.

Embora o valor publicitário se mantenha semelhante ao do ano passado, estes 7 milhões de dólares representam uma subida de 200% nos últimos 20 anos e de cerca de 75% na última década. Em 2004, passar um clip de 30 segundos no intervalo do jogo custava 2,3 milhões de dólares (2,14 milhões de euros), de acordo com a USA Today. Em 2014, o valor fixava-se nos 4 milhões de dólares (3,72 milhões de euros).

Este ano, espera-se que pelo menos 110 milhões de espetadores acompanhem a disputa da NFL que vai opor os Kansas City Chiefs aos San Francisco 49ers, com Usher a protagonizar o tão mediático espetáculo do intervalo. Em 2023, com um empurrãozinho de Rihanna, a Super Bowl tornou-se o programa de televisão mais visto de sempre na historia dos EUA, com 115,1 milhões de espetadores, mais de um terço da população do país.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.