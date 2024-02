O verniz estalou entre PSD e PCP a propósito dos debates televisivos desta pré-campanha eleitoral. Depois de o Diário de Notícias ter noticiado que Luís Montenegro se prepara para não estar presente nos debates contra PCP e Livre, sendo substituído pelo líder do CDS, Nuno Melo, o PCP irritou-se e acusou Montenegro de estar a querer “fugir” ao debate e ao confronto com a esquerda — e o PSD veio dizer que não tem “medo” de ninguém e que a substituição já estava combinada. O episódio acabou com as televisões a desmentirem os sociais democratas, recusando alterar o modelo dos debates.

Inicialmente, durante a tarde desta quarta-feira, e já depois da notícia do DN, os comunistas enviaram uma nota em que consideravam que Luís Montenegro pretende “esconder-se”. “Depois de acordado um modelo de debates entre as televisões e os partidos com representação parlamentar, o PSD e o seu presidente querem agora esconder-se e esconder o seu projeto atrás de pretextos”, acusava o partido de Paulo Raimundo.

Na mesma nota, o PCP aproveitava para acusar o PSD de querer evitar o confronto com os comunistas por estes lhe fazerem frente e lhes recordarem das suas responsabilidades durante o período da troika. “A CDU é a verdadeira força do combate à direita e à política de direita, que foi e será determinante para barrar o caminho à política e projectos que empobrecem a vida dos trabalhadores e do povo”, argumentava o partido, assegurando que Montenegro sabe que o PCP “não deixará esquecer o papel que assumiu enquanto presidente do grupo parlamentar do PSD no período do assalto da política da troika (…), assim como sabe que foi o PCP, e a luta dos trabalhadores e do povo, o mais firme e determinado obstáculo e opositor a essa política”.

