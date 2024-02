A estratégia estava montada: Rui Rocha tentou colar o Livre ao PS e Rui Tavares queria mostrar a IL como um partido que tem uma “visão de arco-íris” e que apenas quer “dar borlas aos ricos”. Ideologicamente distantes, o presidente da IL e o porta-voz estiveram frente a frente com versões opostas sobre realidade e à forma como é possível resolver os problemas do país.

A começar pelos impostos, o líder liberal reiterou a ideia de que o “choque fiscal” proposto pela IL custa cerca de cinco mil milhões de euros, reconhece que há uma “visão ambiciosa” por parte do partido e, questionado sobre a forma como esse valor pode ser financiado, explicou que há propostas de privatização de empresas públicas no programa da IL, como a TAP, que podem ajudar a isso. Só no caso da companhia aérea lembrou que podem entrar 500 milhões de euros. “Deve ser feito, por uma vez, não pedindo às famílias sacrifícios e que seja o Estado a fazer esse esforço que representa 2 ou 3% da sua despesa”, antecipou Rocha.

Rui Tavares acredita que os portugueses têm “muito pouco apetite de se lançarem em experimentações e aventuras” e explicou que é preciso “haver espaço para reduzir dívida pública” e para “fazer investimento”. E acusou a IL de querer “o Estado reduzido ao seu papel regulador” e onde “o Estado investidor e estratega que deve apoiar a economia não existe e são os privados que o fazem”. Ainda assim, reconhece que “pode haver uma reforma fiscal progressiva que possa ser fiscalmente neutra”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.