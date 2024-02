Enquanto várias marcas têm apostado nos smartphones dobráveis, a Apple tem mantido a distância desta categoria de produto. Mas, de acordo com o site The Information, a empresa está de olho no segmento e estará a preparar “pelo menos dois” protótipos de iPhone que podem ser dobrados.

O site cita fontes com conhecimento direto do tema, que indicam que a Apple estará a dar preferência a uma dobra tipo concha, semelhante à que é usada nos modelos Z Flip da Samsung. De acordo com esta fonte, não é esperado que um iPhone dobrável chegue ao mercado em 2024 ou mesmo 2025.

Caso se confirme a vontade de a Apple entrar neste segmento, que tem telefones habitualmente mais caros, seria uma significativa mudança no design do iPhone. Lançado em 2007, o iPhone tem evoluído de forma gradual, mas mantendo o aspeto retangular de um smartphone “tradicional”.

