As celebrações realizadas no Santuário de Fátima em 2023 tiveram a participação de 6,8 milhões de peregrinos, ultrapassando em meio milhão os números de 2019, ano antes dos condicionamentos provocados pela pandemia de covid-19, anunciou esta quinta-feira o santuário.

Os números foram apresentados no 45. º Encontro de Hoteleiros e Responsáveis de Casas Religiosas que Acolhem Peregrinos em Fátima pelos responsáveis do Santuário, tendo sido sublinhado que, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, passaram pela Cova da Iria mais de 1,15 milhões de peregrinos.

O Santuário de Fátima foi um dos locais que contou com a presença do Papa Francisco no âmbito daquele encontro mundial de jovens, que se realizou em Portugal em agosto de 2023.

Segundo os dados divulgados na página do Santuário de Fátima na internet, é também apontado que aquele templo mariano recebeu no ano passado 4.779 grupos organizados de peregrinos, 3.618 dos quais estrangeiros.

No total, foram 94 as nacionalidades dos peregrinos de Fátima em 2023, com Espanha, Itália e Polónia como principais países de origem dos estrangeiros que passaram pela Cova da Iria.

O Santuário informou, ainda, que no ano passado, o total de celebrações registado foi de 9.557 nos diversos espaços, com destaque para a Capelinha das Aparições, com 3.652 celebrações e mais de 3,1 milhões de fiéis presentes.

Por outro lado, os responsáveis do Santuário de Fátima apontam que, “com um aumento de peregrinos, apesar do aumento de donativos, houve igualmente um incremento de gastos, por ser um ano particularmente especial” decorrente, principalmente, da presença do Papa.

Assim, “os rendimentos foram de 21,73 milhões de euros, e os gastos na ordem dos 21,62 milhões de euros”, refere a informação disponibilizada no site da instituição.