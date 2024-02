Desde que se sagrou campeão, em 2017/18, e interrompeu a dinastia do Benfica, o Sporting tem tido dificuldade em impor-se no panorama do voleibol nacional. Com o rival num ciclo de quatro títulos consecutivos, na época passada os leões nem na final conseguiram estar presentes. Por agora, os sinais da equipa de Alvalade vão sendo mais positivos, não perdendo o contacto com os encarnados. Ainda assim, até este momento da época, a nível interno, a equipa verde e branca tinha apenas uma derrota e, adivinhe-se, contra a equipa sem nenhuma.

O Benfica chegava com um trajeto imaculado ao dérbi que encerrava a primeira volta da segunda fase do campeonato na qual nem um set tinha cedido, aspeto que permitia ao clube da luz liderar a competição antes do primeiro encontro do fim de semana para os jogadores de Marcel Matz (este domingo, há duelo com o Vitória SC).

“A equipa está a trabalhar bem, conseguimos ter mais semanas de trabalho, estamos a tentar fazer com que algumas situações coletivas sejam trabalhadas em termos de repetição. Estou confiante na equipa, tem trabalhado bem e, com o apoio dos adeptos, vamos fazer dois bons jogos aqui”, adiantou Marcel Matz. O líbero do Benfica, Ivo Casas, destacou a necessidade de “tentar manter este percurso invicto com o foco de termos o primeiro lugar do campeonato para depois termos o fator casa no playoff“.

Do lado do treinador do Sporting, João Coelho, a ambição era igual mesmo que pintada de outra cor. “Temos de continuar o trabalho que temos vindo a fazer. É verdade que o SL Benfica está invicto e não cedeu qualquer set nesta fase, mas chegamos ao final da primeira volta em condições de discutir o primeiro lugar. Tirando esse primeiro dérbi, temos a folha limpa e isso é bom, é sinal de consistência, que é muito necessária e que nos permite depois segurar a equipa noutros patamares. É um teste importante para nós porque queremos ganhar, mas estamos conscientes de que o adversário também joga e vai criar-nos muitos problemas. Temos recursos e armas para combater isso, será preciso muito equilíbrio emocional da nossa parte porque a equipa tem qualidade e consegue jogar contra qualquer adversário como já provou nas provas europeias”, perspetivou.

O primeiro set trouxe logo algo inédito. Pela primeira vez, o Benfica perdeu um parcial nesta fase do campeonato. O Sporting impôs-se nas diferenças por 27-29. Num segundo set não tão equilibrado, os leões voltaram a sair por cima (22-25) e colocaram-se em boa posição para vencer. Porém, o encarnados conseguiram prolongar o jogo ao vencerem o terceiro e o quarto parcial (28-26 e 25-23), forçando a negra. Nessa situação, os campeões nacionais não deram hipótese e arrecadaram a vitória (15-8) que ajuda ao reforço da liderança.