O Senado dos EUA deu este domingo um passo crucial para adotar um pacote de ajuda de 95 mil milhões de dólares para a Ucrânia, Israel e Taiwan, que está parado há meses no Congresso.

Ao reunir 67 votos para esta votação processual, o Senado indica que tem os votos necessários para aprovar este pacote de 88 mil milhões de euros numa data posterior ainda não determinada, embora vá enfrentar uma forte oposição dos membros republicanos da Câmara dos Representantes, noticia a agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

A Ucrânia está perigosamente com as reservas em baixo, se a América não enviar ajuda à Ucrânia com este projeto de lei de segurança nacional, [o Presidente russo Vladimir] Putin tem todas as hipóteses de ser bem sucedido”, avisou o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, antes da votação.