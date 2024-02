“Olhar para o futuro com europeus e canadianos.” A embaixadora norte-americana na NATO, Julianne Smith, olha com otimismo para os próximos tempos da aliança atlântica, apesar dos comentários de Donald Trump, que disse que “encorajaria” a Rússia a invadir um Estado-membro da organização militar. “Esta aliança está a celebrar o 75.º aniversário este verão na cimeira em Washington em julho. Por mais de sete décadas, Presidentes norte-americanos — democratas e republicanos — concluíram que a aliança é a pedra angular do sistema internacional.”

Num briefing por videoconferência com jornalistas em que o Observador esteve presente, Julianne Smith defendeu esta terça-feira que a aliança não é um “projeto de caridade” norte-americano e serve os “interesses” de Washington na Europa. Daí que as declarações de Donald Trump sejam “perigosas e irresponsáveis”: “Encorajar o Kremlin a atacar um aliado coloca realmente os soldados norte-americanos e aliados em grande perigo.”

Aliança prepara “planos de contingência” para ataque russo

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.