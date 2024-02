Terá sido o Super Bowl com a presença galática de Taylor Swift ou a intensa atualidade noticiosa, a semana de moda de Nova Iorque chega esta quarta-feira ao fim e parece que quase não demos por ela. De 9 a 14 de fevereiro a cidade foi palco de desfiles e eventos dentro e fora de um calendário oficial do certame que apresentaram propostas e reuniram caras conhecidas. Reunimos aqui 45 imagens que resumem estes dias recheados de moda com momentos captados nos desfiles, nos bastidores e nas ruas de Nova Iorque.

Esta semana marca o arranque do circuito de capitais da moda em que serão apresentadas as propostas para o próximo outono/inverno. A semana de moda segue agora para Londres, entre 16 e 20 de fevereiro. Depois é a vez de Milão apresentar as suas propostas entre 20 e 26 de fevereiro. Paris é o palco das tendências entre 26 de fevereiro e 5 de março. Para trás fica já a semana de Alta Costura que aconteceu em Paris no passado mês de janeiro com as criações mais luxuosas e exuberantes para esta primavera/verão.