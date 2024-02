Um informador do FBI foi acusado esta quinta-feira de mentir em relação ao envolvimento de Hunter e Joe Biden com a empresa energética ucraniana Burisma Holdings, um ponto central no inquérito para o impeachment do Presidente norte-americano.

O procurador David Weiss, responsável pelo inquérito às finanças de Hunter Biden, acusa Alexander Smirnov, informador do FBI, de ter mentido às autoridades e inventado testemunhos anteriores sobre a relação entre o filho do Presidente e a Burisma, que alegadamente o teria contratado para proteger a empresa e subornado tanto o Presidente como o filho com 5 milhões de dólares (cerca de 4.5 milhões de euros).

De acordo com a acusação, o testemunho de Smirnov era uma “amálgama do que seriam contactos e reuniões normais” com a Burisma, em que o informador do FBI “procurava vender os seus serviços (pitching), não discutir subornos” a Joe Biden, conforme citado pela CNN.

Smirnov foi detido e presente a tribunal, em Las Vegas, na quinta-feira, mas a sessão decorreu à porta fechada a pedido da advogada de defesa, relata a Associated Press.

A investigação a Hunter Biden está intimamente relacionada com o inquérito aberto pelos republicanos na passada terça-feira, na Câmara dos Representantes, para investigar a alegada corrupção de Joe Biden e averiguar a fundamentação para o impeachment do Presidente dos Estados Unidos.

Em resposta, o representante James Raskin, Democrata, que tem lugar no Comité do Congresso responsável pela investigação, afirmou que as alegações são “um manancial de mentiras assentes em teorias da conspiração”, e apelou aos republicanos que parem de “promover este disparate”. Por outro lado, o presidente do mesmo Comité, o republicano James Comer, sublinhou que o inquérito “não depende” do testemunho de Smirnov e desvalorizou a acusação contra o informador, avança a AP.

Hunter Biden está envolvido em polémicas desde a campanha presidencial de 2020, mas a abertura do inquérito para impeachment voltou a trazer os negócios e vícios do filho Presidente norte-americano para a discussão política nos Estados Unidos.