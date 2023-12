A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, que é maioritariamente composta pelo Partido Republicano, aprovou esta quarta-feira a abertura de um inquérito de impeachment ao Presidente Joe Biden, que pertence ao Partido Democrata. A decisão final cabe, porém, ao Senado e, por isso, é muito difícil que a destituição se confirme: são precisos dois terços dos votos para a concretização do impeachment e os democratas controlam o Senado.

A votação para a abertura do processo aconteceu durante a tarde desta quarta-feira e terminou com 221 votos a favor e 212 contra, com todos os republicanos a votarem a favor do processo, escreve a Sky News.

O poder de impeachment cabe exclusivamente à Câmara dos Representantes. Se a maioria da Câmara diz agora que estamos num inquérito oficial de impeachment como parte do nosso dever constitucional de supervisão, isso tem peso”, disse Jim Jordan, congressista e líder da Comissão Judicial da Câmara dos Representantes.

Já Mike Johnson, líder da Câmara de Representantes, afirmou que a “Câmara não tem escolha, se quiser assumir a sua responsabilidade constitucional, senão aprovar formalmente uma investigação para a destituição”.

O Presidente norte-americano é acusado de beneficiar de forma ilícita dos negócios do seu filho Hunter Biden que, antes da votação, afirmou aos jornalistas que o seu pai “não estava envolvido financeiramente nos negócios”. “Os meus pais salvaram-me a vida. Eles nunca esperaram que eu fizesse isso. Na profundezas do meu vício fui extremamente irresponsável com as minhas finanças. Mas sugerir que isso é motivo para um inquérito de impeachment está além do absurdo. É uma vergonha”, acrescentou.

Hunter Biden falou ainda sobre outra investigação republicana aos seus negócios, que o convidou a testemunhar em privado. O filho de Joe Biden disse que não o fez porque o seu testemunho poderia ser manipulado. “Não há justiça ou decência no que esses republicanos estão a fazer. Mentiram repetidas vezes sobre todos os aspetos da minha vida pessoal e profissional”, completou.

Após quatro anos de investigação, não houve qualquer prática ou indício de que Biden tenha cometido algum crime, dado que levou o Presidente a afirmar que os republicados da Câmara querem “atacá-lo” com mentiras.

Em comunicado, o Presidente dos EUA definiu a abertura do inquérito como “um golpe político infundado”. “Em vez de fazerem qualquer coisa para ajudar a melhorar a vida dos americanos, os republicanos estão concentrados em atacar-me com mentiras. Em vez de fazerem o seu trabalho no que precisa ser feito com urgência, optam por perder tempo com este golpe político infundado que até mesmo os republicanos no Congresso admitem não ser apoiado por fatos”, reagiu.