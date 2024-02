Dois homens foram detidos por suspeita de violência doméstica, um dos quais tinha acabado de agredir física e verbalmente os seus pais, “sendo as marcas da agressão evidentes”, anunciou a GNR. O homem suspeito de agredir os pais foi detido em flagrante por militares da Mealhada, na quinta-feira, na sequência de uma denúncia a dar conta de uma alegada situação de violência doméstica, refere a GNR em comunicado.

“Os militares deslocaram-se rapidamente para o local, onde, à sua chegada, surpreenderam o suspeito que acabara de agredir física e verbalmente as vítimas, designadamente os seus pais, com idades de 58 e 63 anos, sendo as marcas da agressão evidentes”, adianta.

A GNR relata que, “no seguimento da ação policial e das diligências efetuadas, e dadas as circunstâncias de tempo e lugar do suspeito”, o homem, de 35 anos, acabou por confessar o crime aos militares, tendo sido detido de imediato.

O detido permaneceu nas instalações do Posto Territorial da Mealhada até ser presente no Tribunal Judicial de Aveiro, na sexta-feira, onde lhe foram decretadas as medidas de coação de proibição de permanecer e se aproximar da residência das vítimas, bem como do seu local de trabalho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ficou ainda proibido de contactar os ofendidos “direta ou indiretamente, por qualquer meio, por si ou por interposta pessoa ou utilizando meios eletrónicos de comunicação” e obrigado a tratamento psicológico.

Na quinta-feira foi também detido um homem por suspeita de violência doméstica, no concelho do Seixal, tendo-lhe sido apreendida uma arma e munições. Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da GNR apuraram que a vítima, uma mulher de 73 anos, sofria ameaças por parte do marido, um homem de 78 anos.

“No seguimento da ação foi possível apurar que o agressor era detentor de armas e munições, pelo que foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendida uma arma e 124 cartuchos, sem registo ou qualquer tipo de documentação, motivo que levou à detenção do suspeito”, refere a GNR.

O detido foi presente no Tribunal Judicial do Seixal, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações trissemanais no posto policial da sua área de residência e proibição de contacto com a vítima. A GNR lembra que a violência doméstica é um crime público e que “denunciar é uma responsabilidade coletiva”

A Guarda Nacional Republicana realiza regularmente campanhas e ações de sensibilização sobre o tema da Violência Doméstica e relembra que, se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, pode fazer a participação no Portal Queixa Eletrónica, em https://queixaselectronicas.mai.gov.pt.

Pode também fazer a denuncia através do número de telefone 112, no posto da GNR mais próximo à sua área de residência, na aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx, ou na aplicação SMS Segurança, www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca.