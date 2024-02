Em Santarém, o debate divide-se entre um independente que entrou no combate político para tentar corrigir os problemas da agricultura, e que conta com o apoio do Chega, e o PS que quer ver na região mais do que o setor primário. Quanto ao aeroporto, quase que há um entendimento geral: o importante é decidir, mas o Chega avisa para os custos.

Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) durante seis anos, Eduardo Oliveira e Sousa é um dos independentes apresentados por Luís Montenegro na Aliança Democrática. No arranque do frente-a-frente com Alexandra Leitão (PS) e Pedro Frazão (CH), atira logo que “a agricultura é mesmo o desastre absoluto. Há quase um insulto do PS aos agricultores” e que sentiu da parte do líder do PSD “um sinal de colocar o setor na linha da frente”. Pedro Frazão, que repete a candidatura por Santarém, até diz ter “uma visão muito idêntica” para o setor e espera que “a AD possa melhorar”.

Já Alexandra Leitão, que coordenou a construção do programa eleitoral do PS, responde às criticas ao dizer que “o que vai a votos é este programa eleitoral, não o anterior, e este é muito claro no que toca ao setor agrícola”, mas Pedro Frazão, do Chega, contrapõe e diz que “o que vai a votos não é só o programa atual, eu percebo que seja a menina dos seus olhos, mas o que vai a votos é uma avaliação do que o Governo fez nos últimos oito anos”.

