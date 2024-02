Luís Montenegro e Rui Rocha estiveram frente a frente sem destruir a possibilidade de uma alternativa à direita no cenário pós-eleitoral, mesmo quando a IL não se quis comprometer com a Aliança Democrática — uma posição que o líder do PSD não esqueceu e que aproveitou para fazer um apelo ao voto útil, mas que o presidente liberal desvalorizou.

A estratégia de Rui Rocha para o debate começou a ser construída logo de início e resumiu-se a uma frase, que repetiu duas vezes: “Os portugueses percebem que a solução para o país está nesta mesa.” E argumentou que qualquer voto que não seja em PSD e IL não só “atrasa a solução” como permite “manter o PS no governo”. Para defender a teoria, Rui Rocha apresentou um documento com “10 desafios ao PSD” e explicou que a proposta dos sociais-democratas para o IRS só “retira cinco euros” à do PS, enquanto a da IL permite a poupança de 109 euros.

Na visão de Luís Montenegro, o “objetivo final é o mesmo”, não falta ambição à proposta do PSD, enquanto considera a da IL “redutora” na redução de impostos no trabalho, o que leva o líder do PSD a destacar a redução da taxa de IRS máxima para 15% para os jovens até aos 35 anos, com o intuito de evitar uma fuga de jovens para o estrangeiro. Rocha aceita que Portugal vive uma “situação de emergência” e entende a proposta, mas lembrou que as pessoas com mais de 35 anos são confrontadas com uma situação em que o IRS não reduz e defendeu que a proposta da IL é “para toda a gente”.

