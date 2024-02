Nem tudo foi como devia ser, também não andou longe disso mesmo. A FC Porto SAD tinha anunciado que os resultados do primeiro semestre do exercício 2023/24 seriam divulgados a 14 ou 15 de fevereiro, acabaram por ser tornados públicos no dia 19. Pinto da Costa garantira na apresentação da sua recandidatura que iria para capitais próprios positivos já nesta apresentação de contas, a realidade acabou por adiar esse cenário pelo menos por mais três meses. No entanto, os tais “resultados francamente positivos” foram conhecidos esta segunda-feira, com a sociedade azul e branca a apresentar um lucro de 35 milhões de euros ainda com os capitais próprios negativos a 8,5 milhões, algo que deverá ser ultrapassado através da Champions.

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD apresenta, no primeiro semestre do exercício 2023/2024, um resultado líquido consolidado francamente positivo e uma melhoria substancial dos seus capitais próprios a 31 de dezembro de 2023. O Resultado Líquido consolidado do primeiro semestre é de 35 milhões de euros. Este resultado não inclui ainda os 9,6 milhões de euros relativos ao prémio de acesso aos oitavos de final da UEFA Champions League, garantido em dezembro passado, uma vez que, dando cumprimento às normas internacionais de contabilidade (IFRS), esta verba só será contabilizada no terceiro trimestre deste exercício”, começam por destacar a sociedade portista no comunicado enviado esta manhã à CMVM.

Em paralelo, a FC Porto SAD explica como recuperou quase 170 milhões nas suas contas. “Na sequência do acordo estabelecido com uma prestigiada empresa internacional, foi realizada uma avaliação ao ‘valor de mercado’ dos cash flows gerados pelo Estádio do Dragão, por uma conceituada empresa internacional – Crowe (Crowe Advisory PT) –, que apurou o valor de 279 milhões de euros. Assim, foi contabilizado: um incremento nos Ativos fixos tangíveis, na diferença entre o valor apurado dos cash flows gerados pelo Estádio do Dragão e o montante pelo qual este imóvel se encontrava registado: 167 milhões de euros; um Passivo por impostos diferidos, que considera o impacto fiscal da diferença entre justo valor contabilístico e fiscal do Estádio: 35 milhões de euros; uma reserva de reavaliação correspondente à diferença entre o impacto no Ativo e no Passivo, que fez aumentar os Capitais Próprios em 132 milhões de euros”, refere.

“O Ativo, que se situa nos 504 milhões de euros em 31 de dezembro de 2023, reflete um aumento global de 148 milhões de euros face a 30 de junho, principalmente devido ao incremento nos ativos fixos tangíveis, justificado pelo registo da avaliação acima referida. O passivo, mesmo tendo em consideração o impacto da contabilização dos imposto diferidos referentes à reavaliação do Estádio, de 35 milhões de euros, diminuiu 20 milhões de euros. Esta redução assenta essencialmente na diminuição do valor global dos empréstimos, em 85 milhões de euros, o que representa um corte de 28%, face a 30 de junho de 2023, do passivo remunerado do Grupo. Juntando o efeito da reavaliação do Estádio aos resultados apresentados ao semestre, o capital próprio consolidado da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD recuperou 167,5 milhões de euros, atingindo em 31 de dezembro de 2023 o valor negativo de 8,5 milhões de euros. Com o registo dos 9,6 milhões de euros do acesso aos oitavos de final da UEFA Champions League, os capitais próprios ficariam positivos em 1,1 milhões de euros”, adianta ainda sobre o tema a SAD portista.

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD acordou com uma reputada empresa internacional, com reconhecida experiência na otimização das receitas comerciais relacionadas com grandes equipamentos desportivos, uma parceria que será consubstanciada na participação minoritária numa das empresas com os direitos comerciais do Grupo FC Porto e num investimento inicial com vista a modernizar o Estádio do Dragão, potenciando assim as receitas com ele relacionadas. Do acordo estabelecido, resultará ainda a participação financeira de um montante estimado entre os 60 e 70 milhões de euros, a realizar no quarto trimestre deste exercício, que impactará diretamente nos capitais próprios da FC Porto – Futebol, SAD”, acrescenta ainda o comunicado, abordando não só o acordo com a Legends pela exploração do Estádio do Dragão (que foi público) mas também a parceria com a Sixth Street (que detém a Legends), ao que tudo indica, pela alienação de parte da sociedade com os direitos comerciais do Grupo FC Porto.

Em atualização