Um sexagenário foi detido em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, por suspeitas de abuso sexual de menor dependente, de 17 anos, anunciou, esta segunda-feira, a Polícia Judiciária (PJ).

“O suspeito terá cometido os abusos sobre a vítima, atualmente com 17 anos, desde que passou a coabitar, em união de facto, com a mãe daquela”, adianta a Diretoria do Norte da PJ, em comunicado.

O detido, de 66 anos, está indiciado “da autoria de crimes de abuso sexual de menor dependente, ocorridos desde finais de 2022 e durante cerca de um ano, em Vila Nova de Gaia”.

O arguido ficou sujeito às medidas de coação de proibição de contactos, por qualquer meio com a vítima, bem como de proibição de permanência em locais habitualmente frequentados pela menor.