O plano de subscrição com anúncios da Netflix, que marcou a primeira vez que a plataforma de streaming desenvolveu uma assinatura com publicidade, fez um ano em novembro. Mas, tal como no lançamento, continua apenas disponível num número limitado de países, como Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Brasil e Espanha. Portugal não constava e continua a não constar da lista, mesmo que a opção de se juntar aos ‘vizinhos’ pareça ser um “encaixe natural”.

“Com base no bom desempenho do plano de anúncios em Espanha e Itália, não discordo que Portugal parece ser um ajuste natural” para receber o plano de assinatura com publicidade, afirmou Eunice Kim, chief product officer da Netflix, numa mesa redonda em que o Observador esteve presente. Porém, a empresa ainda tem “muito para aprender” e “infraestruturas básicas” para desenvolver antes de efetuar “qualquer expansão”. “Não está fora de questão [a chegada dos anúncios ao mercado português], mas não posso comentar os nossos planos futuros”, rematou.

Questionada pelos jornalistas sobre se a chegada dos anúncios ao streaming pode ser um problema, uma vez que aproxima esses serviços da televisão, a responsável pela inovação de produto da Netflix defendeu que o streaming é “um espaço diferente”. “Não só não queremos que a experiência dos anúncios seja a mesma que a da televisão ‘linear’, como não achamos que possa ser a mesma”. Isto porque, continuou, “há um certo grau de personalização no streaming” que não existe na televisão, onde “os mesmos anúncios estão a ser mostrados, na sua maioria, a toda a gente”.

