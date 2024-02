A Aliança Democrática parece partir com um embalo renovado para a campanha eleitoral. A dois dias do arranque do período oficial de campanha, duas novas sondagens indicam que, se fossem hoje, as eleições legislativas dariam a vitória à coligação liderada por Luís Montenegro, com o PS em segundo lugar e o Chega em terceiro com grande distância para os restantes partidos. Em ambos os casos, a CDU vê-se ultrapassada pelo Livre.

No caso da sondagem feita pela Universidade Católica para a RTP e o Público, divulgada esta sexta-feira à noite e contando já com a distribuição de indecisos, a AD segue à frente com 35% das intenções de voto, mais seis pontos do que o PS (que tem 29%). Em terceiro lugar aparece o Chega, com 17%. Nesta sondagem, a IL ultrapassa o Bloco de Esquerda e é a quarta força política, com 6% das intenções de voto, conseguindo contribuir para que a soma AD e IL tenha mais intenções de voto do que a esquerda toda junta.

Os partidos mais à esquerda aparecem, assim, com intenções de voto mais baixas do que nas últimas eleições: o BE tem 4% dos votos, o Livre tem 3% e ultrapassa a CDU, que tem 2%. O PAN conquista, segundo este inquérito, a preferência de apenas 1% dos eleitores. O trabalho foi conduzido entre 19 e 21 de fevereiro.

Já a sondagem da Duplimétrica-IPESPE para a TVI/CNN, contando com a distribuição dos 14% de indecisos, também indica que a Aliança Democrática vai ganhando vantagem: a AD volta a aparecer à frente, com 29% mas menos margem em relação ao PS, que se mantém em segundo lugar, com 26% dos votos. Já o Chega continua em terceiro lugar, e neste caso mais próximo dos dois primeiros, com 20% dos votos.

Nesta sondagem, a IL ultrapassa o BE, tornando-se a quarta força política, com 7% das intenções de voto. Só depois aparecem os partidos mais à esquerda (o BE tem 4% dos votos, o Livre tem 3% e ultrapassa a CDU, que tem 2%). O PAN consegue neste caso a preferência de 2% dos eleitores. O trabalho de campo foi feito entre 10 e 24 de fevereiro.