Entre todas as versões do Chiron produzidas pela Bugatti, o Bolide é um caso ímpar. Concebido para ser utilizado exclusivamente em pista, este hiperdesportivo viu o chassi ser adaptado para ser mais baixo, para melhorar a aerodinâmica e optimizar o comportamento, montando simultaneamente a versão mais potente do nobre motor 8.0 W16, soprado por quatro turbocompressores. Mas só agora se conhecem os travões que equipam o modelo.



Se a base para o Bolide é o Chiron, a realidade é que o chassi passou por uma cura de emagrecimento brutal, visando reduzir o peso que no mais luxuoso Chiron é de 2045 kg, para apenas 1240 kg neste mais espartano modelo de pista. O peso diminuiu e a potência subiu, mas aqui dependendo do combustível utilizado. Se a gasolina for a normal, com 95 octanas, o W16 debita apenas 1600 cv, mas com gasolina de competição, com 110 octanas, então o sistema incrementa automaticamente a pressão dos turbos e ganha 250 cv, fixando a potência total nos 1850 cv.

Para fazer parar este monstro, a Bugatti recorreu à Performance Division da Brembo, um dos mais reputados fornecedores de sistemas de travagem, com uma experiência invejável em competição. Segundo Mario Almondo, COO desta divisão da Brembo, “os travões do Bolide são similares aos utilizados pelos F1, o que lhe permite travar rapidamente apesar da dimensão do modelo, poupando simultaneamente peso”.

Os discos em carbono da Brembo que o Bolide monta, com as respectivas maxilas 5 fotos

Esta referência do responsável pela Brembo ao material utilizado deve-se ao facto de os discos e pastilhas serem fabricados em carbono, a solução mais robusta e resistente ao imenso calor libertado durante uma utilização intensiva. E como o Bolide só pode ser utilizado em circuito, evita-se a única limitação deste tipo de material, a qual consiste numa menor eficácia a frio, o que leva os desportivos concebidos para circular em estrada a optarem antes por discos e pastilhas em carbocerâmica, opção capaz de lidar melhor com uma utilização a frio e no dia-a-dia.

Além de estes serem os maiores discos de travão em carbono do mundo, conseguem ainda assim ser extremamente leves, ao utilizarem compostos similares aos que montam os F1 e os protótipos do Mundial de Resistência, em provas como as 24 Horas de Le Mans. De acordo com a Bugatti, cada disco pesa apenas 3,175 kg, o que contribui para a redução total do peso do Bolide. De recordar que apenas 40 exemplares deste hiperdesportivo da Bugatti serão construídos e, apesar de exigirem 4 milhões por unidade, já estão todos vendidos, com as entregas a terem lugar ainda este ano.