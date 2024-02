Várias centenas de pessoas juntaram-se este sábado na Praça do Rossio, em Lisboa, para assinalar os dois anos desde o início da invasão russa à Ucrânia e para pedir que este conflito não seja esquecido. Por inúmeras vezes ouviram-se palavras de ordem, como “Slava Ukraini” [Glória à Ucrânia], e agradecimentos a Portugal pelo apoio dado a Kiev desde o início da guerra: “Obrigado, Portugal. Por tudo”.

No Rossio houve intervenções da embaixadora da Ucrânia em Portugal, do jogador do Benfica Anatoliy Trubin, ucraniano, e dos vários partidos com representação parlamentar.

A marcha seguiu depois para a Praça do Município, onde o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, agradeceu a presença dos ucranianos nesta vigília. “Não podemos esquecer o vosso povo”, referiu.

