As duas principais forças políticas escolheram o mesmo dia de campanha para realizar a já clássica arruada na Rua de Santa Catarina, no Porto.

Marcada para as 17h00 desta quinta-feira desceram os socialistas. Esperava-se um dilúvio desde início, mas esse só chegou já a meio da arruada. Pedro Nuno Santos dispensou o guarda-chuva e acabou por falar às várias centenas de pessoas que ali estavam presentes em cima de um mini palco no topo da rua, no centro do Porto.

Seguiu-se depois a Aliança Democrática. Apesar de a chuva ter começado a cair no início da descida, não fez com que houvesse qualquer desmobilização por parte dos apoiantes de Luís Montenegro. A arruada durou cerca de 45 minutos e terminou na praça Dom João I com um comício.

