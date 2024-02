Foi encontrado um cadáver em avançado estado de decomposição, esta segunda-feira, numa mata próxima do Hospital Francisco Xavier, em Lisboa, confirmou ao Observador fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP). Segundo a mesma fonte, o corpo foi encontrado nas traseiras do hospital e desconhece-se ainda se se trata de um homem ou de uma mulher.

Segundo a CNN, o cadáver tinha uma pulseira amarela no pulso, no entanto, ao Observador, a PSP avançou que não conseguia confirmar essa informação.

A Polícia Judiciária já está no local e está a fazer as diligências necessárias.

Em dezembro do ano passado, desapareceu do Hospital São Francisco Xavier uma mulher de 73 anos que padece da doença de Alzheimer. Ao Observador, Susana Ferreira, filha de Avelina Ferreira, avançou que a PSP ainda não a informou sobre a identidade do cadáver encontrado na manhã desta segunda-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao Observador, fonte do oficial da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental avançou que o hospital São Francisco Xavier não recebeu ainda nenhum contacto oficial por parte das autoridades e que por isso não se vão pronunciar sobre o caso.