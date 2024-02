A polícia australiana está a investigar o pai da cantora Taylor Swift por uma suposta agressão a um fotógrafo, esta terça-feira, horas depois do término da digressão Eras Tour que percorreu sete estádios do país. Scott Swift, de 71 anos já não se encontra em território australiano, avança a AFP. As autoridades não revelaram se o contactaram antes da sua saída, dizem os jornais locais.

#BREAKING Australian police say Taylor Swift's dad has 'left the country', assault inquiries 'continue' pic.twitter.com/isOtzRJiZe — AFP News Agency (@AFP) February 27, 2024

Foi ao final da noite através de uma fotografia que tirou, onde o pai de Taylor Swift aparecia de mão dada com a cantora, que o paparazzi Ben McDonald o identificou. “Na altura, não me apercebi de que era o pai dela”, disse McDonald. “Inicialmente, pensei que era um segurança australiano que estava a tentar ser o herói do momento perante os americanos, mas afinal era o pai da cantora”, acrescentou.

O incidente aconteceu no cais de Neutral Bay no porto de Sydney. À saída do iate, por volta das 2h30 locais, quando a cantora saiu acompanhada pelos seus seguranças até dois carros que estavam à espera da sua comitiva, o fotógrafo diz ter sido afastado com guarda-chuvas, que lhe foram apontados para a cara e para a câmara. Segundo o mesmo estavam mais fotógrafos no local que esperavam fotografar Taylor Swift.

De seguida, McDonald diz que alguém veio na sua direção e lhe deu um soco no lado esquerdo do rosto. “Não nos apressámos a descer o cais. Não fomos a correr para a parte de trás do barco. Esperámos que ela subisse. Mantivemo-nos muito civilizados”, argumentou à AP. “Foi apenas um murro. Está um pouco sensível, mas não tenho nenhum hematoma e não precisei de assistência médica”.

O pai de Taylor Swift foi fotografado a mostrar o dedo do meio, indica o Daily Mail.

O porta-voz da cantora, que marcará presença a 24 e 25 de maio em Portugal, afirmou em declarações à revista Rolling Stone, citada pela AP, que duas pessoas estavam a “empurrar agressivamente” os presentes para a tentar alcançar. Um dos seguranças foi agarrado e ameaçaram empurrar para a água uma funcionária de Taylor. O fotógrafo nega as acusações dizendo que a única mulher no grupo era a própria cantora.

Relativamente à descoberta sobre identidade do suposto agressor, McDonald diz que “foi um pouco chocante”, mas que vai “deixar a polícia fazer o seu trabalho”.

As acusações de agressão não combinam com a personalidade demonstrada por Scott Swift que é chamado carinhosamente pelos fãs da filha de “papa Swift”. Circula nas redes sociais a história de uma mãe e de uma filha que tinham bilhetes para “lugares baratos e restritos”, que receberam acesso à zona VIP, graças ao pai da cantora. O mesmo se sucedeu com outros fãs que tiveram direito a assistir ao concerto ao lado de amigos e familiares de Taylor. Num dos concertos em Sydney, Scott distribuiu sandes e fruta pelos espetadores. Os seguidores da cantora já mostraram a sua solidariedade no X.