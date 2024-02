Kate “continua a recuperar bem”, informou esta terça-feira o Palácio de Kensington. A princesa de Gales está a recuperar de uma cirurgia abdominal à qual foi sujeita em janeiro e encontra-se afastada da vida pública. A atualização surgiu depois do palácio ter anunciado que o príncipe William iria falhar uma homenagem fúnebre ao padrinho, o Rei Constantino da Grécia, que teve lugar na capela do Castelo de Windsor. Não foram avançados mais pormenores sobre o estado da princesa, segundo dá conta a revista Town & Country.

Esta terça-feira de manhã vários elementos da família real britânica reuniram-se na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, para uma homenagem ao último Rei da Grécia, que morreu a 10 de janeiro de 2023. O príncipe William era afilhado do antigo soberano, tinha presença marcada na cerimónia de ação de graças e iria até dirigir umas palavras aos presentes. Contudo esta terça-feira de manhã o Palácio de Kensington informou que o herdeiro do trono não iria estar presente por “motivos pessoais”. O príncipe comunicou a sua ausência por telefone à família real grega. Antecipando especulação sobre desenvolvimentos no estado de saúde da princesa de Gales, o Palácio de Kensington fez uma breve atualização do estado de saúde de Kate, para informar que “continua a recuperar bem”, sem adiantar mais novidades

A princesa de Gales foi operada no passado dia 16 de janeiro e esteve internada durante cerca de duas semanas no hospital privado London Clinic. O mesmo onde Carlos III deu entrada para um tratamento à próstata. Ambos viriam a ter alta no mesmo dia, no entanto, ao contrário do Rei, a princesa não foi vista em público.

O rei Carlos III está a ser submetido a tratamentos para uma doença cancerígena e está afastado dos compromissos públicos, pelo que também não marcou presença no serviço religioso desta terça-feira em homenagem ao seu primo em segundo grau, o Rei Constantino II. A ligação entre as duas famílias reais é forte e longa, uma vez que além de estarem unidos por laços de sangue (o príncipe Filipe era filho de uma princesa grega), Londres foi o local escolhido pela família real grega para viver o exílio depois de ser forçada a sair da Grécia, em 1973. Foi até na capital britânica que nasceram os dois filhos mais novos dos reis Constantino e Ana Maria.

Coube assim à rainha Camila ser a anfitriã do evento. Chegou acompanhada pela última rainha da Grécia, Ana Maria, e durante a cerimónia esteve sentada ao lado da cunhada, a princesa Ana.