Os incêndios florestais estão a consumir a região do Texas Panhandle, no estado do Texas, e esta quinta-feira bateu o recorde de maior fogo da história daquele estado. Incêndio em Smokehouse Creek já consumiu mais de 435 mil hectares e está apenas 3% dominado, passando para o estado de Rhode Island.

Segundo o Texas A&M Forest Service, o incêndio continua por dominar e fundiu-se com outro foco de incêndio, aumentando em quase 4.400 metros quadrados o seu perímetro. Ainda assim, esta quinta-feira foi positiva para os operacionais que combatem o incêndio, já que uma grande camada de neve cobriu os campos queimados, desacelerando o crescimento das chamas.

O incêndio de Smokehouse Creek começou na segunda-feira, no condado de Hutchinson. Depois deste grande incêndio seguiu-se outro, no condado de Moore, que já queimou mais de 57 mil hectares de área, diz o The Texas Tribune.