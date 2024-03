A promoção do turismo e da gastronomia nas regiões do Alentejo e Ribatejo é o grande objetivo do festival Food Love Fest, que se realiza ao longo do mês de março, envolvendo 17 restaurantes e mais de 50 chefs.

A iniciativa, apresentada esta quinta-feira em Lisboa pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, irá decorrer em 12 localidades: Santarém, Sines, Évora, Montemor, Estremoz, Beja, Reguengos de Monsaraz, Alter do Chão, Porto Covo, Montemor-o-Novo, Monforte e Melides.

Segundo a organização, o Food Love Fest tem como objetivo não só destacar a gastronomia das regiões do Ribatejo e Alentejo, mas também promover o talento de uma nova geração de cozinheiros.

Assim, os chefs serão desafiados a criar pratos utilizando ingredientes e produtos locais, que serão acompanhados pelos vinhos das duas regiões.

Cada chef terá igualmente a oportunidade de convidar dois outros chefs para preparar um almoço ou um jantar.

Em declarações à Lusa, o presidente do turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, salientou que o festival procura “promover a qualidade, a inovação e o talento gastronómico do Alentejo e Ribatejo”.

Ainda segundo José Santos, o festival é também importante para dar a conhecer uma nova geração de cozinheiros “que trabalham todos os dias para proporcionar experiências memoráveis a turistas de todo o mundo”.

“Nós, enquanto entidade de turismo, temos uma obrigação para com esses chefs e queremos dar notoriedade aos seus trabalhos”, referiu.

Entre os chefs participantes estão Ana Moura, Filipe Ramalho, Miguel Laffan, David Jesus, Michelle Marques, Joaquim Koerper, Francesco Ogliari, Gonçalo Queiroz, entre outros.

Além de promover a gastronomia local, o festival pretende ainda incentivar o turismo gastronómico e criar, de acordo com José Santos, “um foco de atração de visitantes que possam vir experimentar pratos fantásticos confecionados por vários chefs de referência”.