Com data marcada para dia 12 de julho, o casamento de Anant Ambani, o filho mais novo do homem mais rico da Índia, começou a ser celebrado esta sexta-feira com uma festa que promete continuar fim de semana fora. Se, em 2018, Mukesh Ambani ofereceu à sua filha, Isha, o casamento mais caro que a Índia já viu — com o custo de cerca de 100 milhões de dólares (cerca de 925 milhões de euros) e com direito a uma atuação de Beyoncé —, o multimilionário indiano parece estar a tentar igualar a festividade.

A festa pré-nupcial de Anant Ambani e da sua noiva, Radhika Merchant, filha de uma família de empresários que dirige a farmacêutica indiana Encore Healthcare, vai decorrer esta sexta-feira, sábado e domingo num jardim com mais de 1000 hectares na cidade de Jamnagar, no estado de Gujarate, na Índia, e espera uma lista de 1000 convidados. Entre eles estão Bill Gates, Mark Zuckerberg, as estrelas de Bollywood Shah Rukh Khan e Salman Kha e diversas personalidades, celebridades e milionários indianos e norte-americanos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nesta longa lista destaca-se o nome de Rihanna. Assim como Beyoncé em 2018, a cantora norte-americana é a artista convidada para atuar no maior casamento do ano da Índia. Com ela está também o mágico norte-americano David Blaine.

“Com o coração cheio de alegria e entusiasmo, convidamo-vos para as celebrações pré-casamento de Anant e Radhika”, lê-se no convite de Mukesh Ambani e da sua mulher Nita, citado pelo jornal The Times. “Esperamos tê-los connosco para partilhar a nossa alegria, amor e riso, e criar memórias que guardaremos para sempre.”

Esta sexta-feira, a festa começa com um cocktail de luxo, apelidado de “an evening in everland” (“uma noite na terra do nunca”, numa possível tradução para português), seguido depois, no sábado, de uma aventura selvagem. Com um dresscode de nove páginas, os convidados foram aconselhados a vestir uma roupa alusiva ao tema “febre da selva”, com “sapatos confortáveis”, para fazerem depois uma visita ao centro de resgate de animais Reliance, um projeto de interesse do noivo, que, segundo o The Times, “o transformou num refúgio de cuidados e compaixão para milhares de animais resgatados”. À noite, o dresscode muda: os convidados vestirão os seus melhores “trajes indianos deslumbrantes” para participarem na “mela rouge” — numa alusão ao Moulin Rouge. Em hindi, “mela” traduz-se para “feira”.

Por fim, o último dia convida as celebridades a passar a tarde “rodeadas pelas maravilhas da natureza”. Os convidados serão assim apresentados a 200 elefantes, 300 felinos e 120 répteis, que, segundo o jornal, estavam “anteriormente em risco de serem vendidos ou caçados”. A noite de domingo reserva ainda a Hastakshar, uma “cerimónia de assinatura” na qual os convidados devem vestir o seu melhor traje “heritage indian”. Esta terá lugar no tempo de Templo de Jamnagar Township. Para este casamento, a família Ambani renovou 14 templos naquela região indiana.

Quanto à comida, a Reuters avançou que ao longo dos três dias serão servidos 500 pratos, criados especialmente por 100 chefs. Para além do transporte em jato privado, os 1000 convidados têm ainda à sua disposição cabeleireiros, maquilhadores e estilistas indianos, para criarem os seus trajes tradicionais.

Mukesh Ambani é herdeiro de uma petrolífera — Reliance Industries Limited — e dedicou os últimos anos às indústrias da tecnologia, das energias renováveis e do retalho. Lançou, em 2016, a rede móvel Reliance Jio que já detém um serviço de streaming, uma rede de banda larga em fibra, uma aplicação de videoconferência e pagamentos digitais. É também proprietário da Reliance Retail, um negócio de retalho que vende desde mercearias a smartphones. Em 2022, revelou que são os seus três filhos que vão assumir a totalidade dos seus negócios e do património. A sua fortuna está avaliada em 114,4 mil milhões de dólares (cerca de 105 mil milhões de euros).