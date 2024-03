Estão escolhidos os 12 finalistas do Festival da Canção de 2024. Buba Espinho, No Maka FT. Ana Maria, Leo Middea, Silk Nobre, Rita Onofre, Cristina Clara, Rita Rocha, Nena, Perpétua, Iolanda, João Borsch e Noble vão atuar na final de 9 de março.

Este sábado à noite, dia 2, a partir dos estúdios da RTP, em Lisboa, foi conhecida a segunda dose de seis canções a passar à fase seguinte, no misto tradicional de voto do público e do júri, este ano composto pelos artistas Gisela João, Lura, Pedro Oliveira, Benjamim e Mimicat (vencedora do ano passado), a que se juntam ainda a jornalista da Blitz e do Expresso Lia Pereira e o escritor Miguel Esteves Cardoso.

O Festival da Canção voltou este ano a ter 20 canções a concurso, 14 por convite da RTP a autores de várias áreas musicais e as restantes seis apuradas no âmbito da livre submissão de canções. A 9 de março será escolhida a canção que Portugal vai levar à Eurovisão (semifinais a 7 e 9 de maio, final a 11), em Malmö, na Suécia, 50 anos depois da primeira vitória daquele país com o tema Waterloo, dos ABBA.

Fique a conhecer as canções e intérpretes que vão estar na final da edição deste ano do Festival da Canção:

“O Farol”

Buba Espinho

Foi a primeira canção apresentada na segunda semi-final e foi também a primeira a ver confirmada a passagem à final. Natural de Beja, filho de músico, tem já dois álbuns editados em nome próprio (o mais recente é Voltar, lançado no ano passado), além de colaborações com vários artistas, como os D.A.M.A. ou António Zambujo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Aceitar”

No Maka FT. Ana Maria

Juntando uma nova fase a um percurso de vários anos como protagonistas de um projeto de DJing e produção, a dupla Emanuel Oliveira e Duarte Carvalho — músicos que assinam como No Maka — apresentou-se no Festival da Canção em formato de banda, como suporte para a voz de Ana Maria, cantora de 17 anos.

“Doce Mistério”

Leo Middea

Há seis anos que o músico nascido no Rio de Janeiro vive em Portugal, mas continua a ser a tradição brasileira e a MPB que move o compositor e intérprete. Com passagem habitual pelos palcos nacionais, Leo Middea tem carreira discográfica assinada desde 2014, ano em que se estreou com Dois. Entretanto, foi no ano passado que editou o mais recente longa-duranção, Gente.

“Change”

Silk Nobre

Ator, showman, dono do palco nos diferentes projetos que integra ou dos quais já fez parte, como Shout, Funky Messengers, Mister-Lyzard, Funk do Boi ou os Cais Sodré Funk Connection. Depois de um primeiro single a solo em 2022, Sobe Sobe, foi em 2023 que lançou o álbum de estreia em nome próprio, Diz à Mãe que Está Tudo Bem, sempre entre a herança moçambicana do músico e um misto de soul/funk/R&B.

“Primavera”

Cristina Clara

Uma mistura de vontades que procura transportar para as canções, é esta a filosofia de Cristina Clara, entre a enfermagem, o teatro e a música. Entre o fado, a música brasileira e a inspiração dos músicos com que se vai cruzando pelo caminho. Com um álbum editado em 2021, Luz Adversa, e agora a participação na final do Festival da Canção.

“Criatura”

Rita Onofre

Foi em 2022 que começou a mostrar-se através das canções. Foi esse o ano que revelou os três primeiros singles de um álbum que, em 2023, ganhou corpo inteiro. Hipersensível é o título; a pop urbana, com o carimbo óbvio do século XXI, é a linguagem. A mesma que deu a Criatura, a canção que garantiu o voto do público e que deu a Rita Onofre a passagem à final.

“Pontos Finais”

Rita Rocha

Foi a primeira finalista a ser anunciada este sábado (a ordem de anúncio é aleatória). Rita Rocha deu-se a conhecer no programa também da RTP The Voice Kids, em 2021, quando tinha apenas 17 anos. Em 2023, editou o EP A Miúda do 319. O tema Pontos Finais foi um dos seis escolhidos entre o número recorde de 809 canções candidatas pela livre submissão.

“Teorias da Conspiração”

Nena

Conhecida pelo single Portas do Sol, a cantora lisboeta editou em 2022 o seu álbum de estreia, Ao fundo da rua. Um ano depois, estava a vencer um prémio Play, na categoria “Artista Revelação”.

“Bem longe daqui”

Perpétua

Oriundos de Gafanha da Nazaré, o quarteto Perpétua estreou-se em 2020, com a canção Condição. O álbum de estreia, Esperar Pra Ver, chegaria no ano seguinte. Diogo, o Ruben, Xavier e Beatriz participam no Festival da Canção no mesmo ano em que também prometem um segundo álbum de originais.

“Grito”

Iolanda

O EP Cura, com singles como Lugar Certo ou Juro Já Nem Paro, foi o primeiro vislumbre para descobrir Iolanda, jovem da Figueira da Foz que passou pelo BIMM Music Institute, em Londres, e o Hot Clube de Portugal. Antes de se estrear a solo, Iolanda já escrevera para artistas como Bárbara Tinoco ou Bárbara Bandeira. A canção que traz ao Festival da Canção foi das mais ouvidas nas plataformas de streaming e era apontada como uma das favoritas.

“…Pelas Costuras”

João Borsch

O artista do Funchal, de 24 anos, chega ao Festival da Canção já com dois discos: Uma Noite Romântica com João Borsch, editado em 2021, e É Só Harakiri, Baby, lançado em 2023.

“Memory”

Noble

Pedro Fidalgo, conhecido como Noble, é um cantor de Amarante com singles como Honey ou Beautiful. Foi o último a ser apurado nesta semifinal, graças ao voto público, que, entre as cinco canções não selecionadas, pode salvar mais uma para transitar para a fase seguinte.