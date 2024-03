Os candidatos às eleições legislativas do próximo dia 10 de março começaram há uma semana o seu período oficial de campanha. Andaram de norte a sul do país entre comícios e arruadas.

Com diferentes estratégias houve partidos que preferiram encher salas e pavilhões com dezenas de apoiantes, outros passaram mais tempo nas ruas a apelar ao voto e a distribuir os habituais abraços e beijos (e, claro, as selfies); e outros ainda optaram por focar-se em eventos mais intimistas ou visitas a fábricas.

A primeira semana de campanha já terminou e restam agora cinco dias úteis para os partidos tentarem convencer os muitos indecisos que ainda existem.

