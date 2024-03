Tem apenas 21 anos, parece que anda nisto há muitos mais, continua a ser a principal expressão do boom do futebol feminino não só em termos de praticantes mas também de qualidade. Kika Nazareth já foi à fase final de Mundiais e Europeus pela Seleção, naqueles que foram os expoentes máximos a representar Portugal, e esteve em toda a evolução do Benfica na modalidade desde o seu arranque, merecendo uma chamada ao conjunto principal em 2018/19 quando levava uma média de dois golos por jogo nos juniores. Na presente temporada, voltou a subir mais um degrau em termos europeus com a história chegada aos quartos da Liga dos Campeões num grupo com Barcelona, Eintracht e Rosengärd. A seguir, assustou tudo e todos.

Nos minutos finais do encontro no Seixal frente ao Valadares, a jogadora caiu no relvado a contorcer-se de dores e teve de ser acompanhada para sair do relvado. A entorse no tornozelo foi a lesão mais complicada que enfrentou na carreira, ficando de fora dois meses e não fazendo os dois últimos encontros para a Champions que estava “encaminhada” com o empate em Frankfurt diante do Eintracht. Durante essa paragem, Kika Nazareth foi dando algumas entrevistas, assumiu protagonismo nas bancadas de fãs quando ia ver os jogos das encarnadas ao Seixal mas sobretudo não via a hora de regressar. Dois meses depois, voltou.

“As coisas estão a andar para a frente. Foi uma lesão chata, que ao início se calhar passou um bocadinho despercebida porque pensavam que era ligeira mas de facto foi uma coisa mais chata. Mas o Benfica dá todas as condições para que estas lesões sejam curadas da melhor e mais rápida forma possível, sem acelerar o processo. Portanto, as coisas estão a ir bem, estão a andar bem e serei opção, espero, para o jogo contra o Lyon. Estar de fora é angustiante porque queremos é estar lá dentro, queremos é poder ajudar, queremos poder fazer a diferença. O que uma jogadora mais quer na vida é jogar e estar dentro de campo mas aceitei muito bem esta lesão. Sempre fui muito consciente em relação a isso e se calhar há uns anos isso não acontecia, mas as pessoas também mudam e crescem”, disse ao jornal Record à margem de uma cerimónia na Federação Portuguesa de Futebol para anúncio de mais um patrocinador para a Seleção (Visa).

Um quadro este golo da Kika Nazareth pic.twitter.com/Ntobpjw7yE — Tiago Samuel (@TiagoSamuel35) March 3, 2024

Esse duelo diante das antigas campeãs europeias está marcado apenas para daqui a duas semanas mas o regresso acabou por ser antecipado face a essas expetativas. E se antes da paragem tudo apontava que Kika Nazareth podia superar a fasquia dos 26 golos marcados na última época pelo Benfica (mais 16 assistências), agora aquilo que ficou foi sobretudo a garantia de que todo o talento que mostra está mesmo de volta, sendo que elevou os números da presente temporada para 19 golos e seis assistências apenas em 20 jogos.

Numa jornada em que poderia sempre capitalizar pelo resultado entre Sporting e Sp. Braga em Alcochete (vitória das leoas por 3-1, que deixou de vez a formação minhota de fora da corrida pelo título), o Benfica não facilitou na deslocação a Albergaria e goleou por 6-0 no regresso de Kika Nazareth aos relvados, reforçando a liderança na Liga. E foi a jovem que mais se destacou por um momento que se tornou viral: com o conjunto encarnados na frente por 2-0, a internacional aproveitou um cruzamento de primeira de Lúcia Alves da direita para marcar um golo à escorpião que carimbou esse retorno ao que melhor sabe fazer.