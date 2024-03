O congressista norte-americano Dean Phillips deu esta quarta-feira por terminada a sua candidatura à nomeação democrata para as eleições presidenciais, sem hipóteses reais nas primárias contra o Presidente Joe Biden.

Phillips, congressista pelo Minnesota, adiantou à Rádio WCCO que apoia a reeleição de Biden, que deverá disputar as eleições de novembro contra o ex-presidente Donald Trump, cuja principal rival nas primárias, Nikki Haley, também abandonou a corrida esta quarta-feira.

Multimilionário de 55 anos, Phillips está entre os membros mais ricos do Congresso e construiu a sua candidatura autofinanciada com apelos a uma nova geração de liderança democrata.

O congressista, que foi o único democrata a desafiar Biden com vista às presidenciais de novembro, acabou contudo por não conseguir afirmar-se entre os eleitores do partido.

Segundo a agência AP, esta é mais uma prova de que os eleitores democratas apoiam Biden, de 81 anos, mesmo quando muitos questionam a idade ou perspetivas de reeleição do atual Presidente.

Joe Biden e Donald Trump saíram vitoriosos da “Super Terça-Feira”, arrecadando quase todos os delegados que foram a votos e praticamente garantindo a sua nomeação.

No lado democrata, Biden garantiu a vitória em todos os círculos eleitorais, em quase todos com um resultado acima dos 90%, contra os seus adversários a nível nacional, Dean Phillips e Marianne Williamson, tendo obtido um empate com o empresário Jason Palmer, que concorreu localmente no território da Samoa Americana.

Ambos têm já praticamente garantida a sua nomeação para concorrerem como candidatos dos seus partidos às eleições presidenciais de 05 de novembro, com Biden a eliminar qualquer concorrência efetiva e com Trump a ter conseguido já 995 delegados dos 1.215 necessários para assegurar a sua escolha na convenção do Partido Republicano marcada para julho.