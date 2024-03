O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, encontra-se esta quarta-feira com o presidente brasileiro, Lula da Silva, em Brasília, para discutir o reforço das relações bilaterais e temas globais como os conflitos vigentes e reformas nas instituições internacionais.

De acordo com a Presidência brasileira, Pedro Sánchez e Lula da Silva vão abordar, no Palácio do Planalto, em Brasília, a “grave situação humanitária em Gaza e as perspetivas de avanço de uma solução de dois Estados”, mas também a guerra na Ucrânia.

A reforma das instituições internacionais, como o alargamento de membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma das bandeiras de Lula da Silva desde que tomou posse a 1 de janeiro de 2023, estará também em cima da mesa na reunião entre os dois líderes.

“Brasil e Espanha compartilham valores fundamentais, entre os quais a defesa da democracia, a promoção da igualdade racial, o fomento de políticas de inclusão social, bem como o compromisso com o desenvolvimento sustentável”, frisou a presidência brasileira.

Outro dos pontos em agenda serão as negociações do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Os dois países assumiram as presidências dos seus respetivos blocos no segundo semestre de 2023 e tinham a ambição de concluir o acordo, que acabou por não acontecer.

Bélgica assume agora a presidência do Conselho da União Europeia e o Paraguai o Mercosul, tendo o acordo comercial entre os dois blocos saído praticamente da agenda. Espanha é, atrás dos Estados Unidos, de acordo com o Palácio do Planalto, o segundo maior investidor no Brasil “com presença nos setores energético, bancário, de telecomunicações, de seguros, entre outros”.

Brasil é o principal parceiro comercial de Espanha na América do Sul, para onde exportou mercadorias no valor de 3,295 mil milhões de euros em 2023 e, dada esta relevância económica, Sánchez será acompanhado pelo seu ministro da Economia, Carlos Cuerpo, e um grupo de empresários espanhóis viajará com ele a partir de Madrid.

De acordo com fontes governamentais, citadas pela agência espanhola Efe, Lula da Silva e Sánchez vão assinar em Brasília vários acordos, entre os quais uma declaração que alargará a parceria estratégica já existente entre os dois países, criando um mecanismo de consulta permanente que reforçará a colaboração em numerosos domínios.

O primeiro-ministro espanhol deverá ainda estar, quinta-feira, na capital económica brasileira, São Paulo, sendo que na sexta-feira tem previsto viajar para o Chile, para se encontrar com o Presidente chileno, Gabriel Boric.