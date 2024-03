Os ministros dos Negócios Estrangeiros do Japão e da Índia concordaram esta quinta-feira em intensificar a cooperação económica e em matéria de segurança, numa altura em que os dois países procuram reforçar relações face à crescente influência da China.

Em conferência de imprensa conjunta, a chefe da diplomacia nipónica, Yoko Kamikawa, informou que nas conversações com o seu homólogo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, foi reafirmada a intensificação da cooperação bilateral em matéria de segurança, incluindo no âmbito de equipamentos de defesa e transferências de tecnologia.

A ministra acrescentou que se procurará possibilidades para alargar a cooperação a novas áreas do espaço e da cibersegurança.

O Japão e a Índia, membros do grupo Quad, uma aliança diplomática para matérias de segurança que integra ainda Estados Unidos e a Austrália, rapidamente intensificaram relações bilaterais quando partilham a preocupação com as atividades económicas e militares cada vez mais assertivas da China na região.

“A Índia e o Japão, como duas grandes nações do Indo-Pacífico que partilham valores, história e interesses, têm um interesse permanente na paz, segurança e prosperidade da nossa região e estão prontos a desempenhar um papel responsável proporcional às necessidades do nosso tempo”, afirmou, por seu lado Jaishankar.

O ministro indiano encontra-se em visita oficial de três dias a Tóquio para reuniões com o governo japonês e empresários.

Mencionando a rápida evolução das relações estratégicas, assim como o agravamento do ambiente de segurança a nível mundial, Kamikawa fez eco do desejo de trabalhar em questões comuns através do diálogo e da cooperação.

Os dois ministros congratularam-se com o alargamento dos exercícios militares conjuntos e Jaishankar destacou também o trabalho para reforçar a segurança económica e a resiliência da cadeia de abastecimento, tendo, por isso, sido debatido a cooperação em áreas como os semicondutores, as tecnologias verdes e a transformação digital.

O Japão também tem apoiado o desenvolvimento de infraestruturas na Índia e Kamikawa reafirmou a ajuda contínua de Tóquio em projetos ferroviários de alta velocidade.