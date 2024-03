Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é esperado em Istambul na sexta-feira, para ser recebido pelo seu homólogo da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciaram esta quinta-feira as autoridades turcas.

No centro da reunião estará “a situação entre a Ucrânia e a Rússia e os últimos contactos relativos ao relançamento de um corredor seguro no Mar Negro”, segundo um comunicado de imprensa da presidência turca publicado na rede X.

