Charles Spencer, irmão da princesa Diana, revelou num excerto da sua autobiografia, publicado no DailyMail este sábado, que sofreu abusos sexuais aos 11 anos, por parte de uma enfermeira do seu colégio interno.

Na sua autobiografia, intitulada A Very Private School, que será lançada no dia 12 de março, o conde Spencer, atualmente com 59 anos, fala do tempo que passou no colégio Maidwell Hall, dos oito aos 13 anos, durante os quais viveu uma “experiência absolutamente infernal”.

“Apesar de não me lembrar da maioria das enfermeiras assistentes, há uma da qual me irei lembrar para sempre“, pode ler-se. Spencer conta que, à noite, a jovem ia ao seu dormitório e, após algumas noites a conversar não só com Charles mas com vários outros rapazes, os abusos começaram.

Com apenas 11 anos, ele e os colegas não compreendiam que estavam a ser vítimas de um crime, por parte daquela a quem chama uma “molestadora voraz“.

Face às revelações, o colégio emitiu um comunicado em que sublinha a gravidade da denúncia e refere que, apesar de ser a única de que há conhecimento, foi transmitida às autoridades locais. A escola incentivou ainda a que pessoas que alegadamente tenham sofrido abusos semelhantes no estabelecimento avancem com a denúncia dos crimes.

Spencer disse, citado pelo DailyMail, que sabe que a funcionária, que teria hoje cerca de 60 anos, casou duas vezes, mas mais não sabe. E diz suspeitar que a enfermeira viva fora do país ou que já morreu.