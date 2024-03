A AD conseguiu afastar o PS do poder ao fim de oito anos, mas com uma margem curta. A diferença de deputados é pequena e só existe uma maioria à direita se for incluído o Chega. Luís Montenegro mantém, no entanto, o “não é não” ao Chega, o que significa que governará sem estabilidade garantida.

O PS de Pedro Nuno Santos assumiu a derrota e garante que será oposição ao governo liderado por Montenegro. Garante não votar a favor de uma moção de rejeição, mas que avisa que Montenegro não conta com o PS para governar. “Não somos o parceiro da AD”, disse Pedro Nuno Santos.

A noite foi vitoriosa para o Chega de André Ventura que quadruplicou a sua representação parlamentar, passando de 12 para 48 deputados.

Veja as imagens da fotogaleria acima onde mostram a alegria à direita e a tristeza à esquerda.