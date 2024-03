O Presidente dos EUA Joe Biden e o expectável adversário republicano, Donald Trump, podem garantir já esta semana os delegados suficientes para se tornarem os presumíveis candidatos dos seus partidos e arrancar para uma campanha de oito meses.

As eleições primárias em quatro estados, esta terça-feira, podem garantir quer ao atual chefe de Estado, quer ao ex-presidente, os delegados suficientes para garantir as nomeações, sendo que as suas trajetórias não estão em causa depois dos bons resultados alcançados na chamada “Super Terça-feira”, que envolveu votações em 15 estados e forçou os últimos principais adversários a saírem da corrida.

O cada vez mais provável novo “frente a frente” entre Biden e Trump, que será o primeiro numa eleição presidencial dos EUA desde 1956, deverá aprofundar as profundas divisões políticas e culturais, noticiou hoje a agência Associated Press (AP).

No domingo, faltavam 140 delegados a Donald Trump, dos 1.215 necessários para conquistar a indicação dos republicanos na convenção nacional do partido neste verão.

Há 161 delegados republicanos em jogo esta terça-feira, na Geórgia, Mississípi, Estado de Washington e Havai.

Caso mantenha o forte desempenho, o magnata republicano pode conquistar todos os delegados na Geórgia, Mississípi e no Estado de Washington. O Havai aloca delegados proporcionalmente para que outros candidatos possam ganhar alguns, mesmo com uma pequena parcela dos votos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No campo democrata, também Biden está prestes a garantir delegados suficientes para a indicação do seu partido para lutar por um novo mandato presidencial.

O Presidente entra esta terça-feira com 102 delegados a menos dos 1.968 necessários para obter a indicação democrata, havendo 254 delegados democratas em jogo nos estados da Geórgia, Mississípi e Washington, além de disputas partidárias para as Ilhas Marianas do Norte e “Democratas no Estrangeiro”, que terminam naquele dia.

Sem grandes adversários, Biden está a caminho de atingir essa marca, apesar de continuar a enfrentar resistência da ala mais à esquerda do seu partido, que tenta evitar o “fechar das contas”.

Um grupo de ativistas progressistas e líderes religiosos na Geórgia e em outros estados está a encorajar os participantes democratas nas primárias a não votarem em qualquer candidato presidencial.

A iniciativa segue-se a um voto de protesto no Michigan, na opção “não comprometido”, que garantiu recentemente dois delegados.

O protesto simbólico pretende ser um aviso sobre a reeleição de Biden devido ao seu apoio à guerra de Israel contra o Hamas em Gaza.

O atual chefe de Estado produziu um discurso sobre o Estado da União “vivo” que, de acordo com a sua campanha, gerou 10 milhões de dólares em doações em 24 horas, podem aproveitar para construir um novo impulso com um forte desempenho esta terça-feira.

A Geórgia surgiu nos últimos anos como um dos principais estados indecisos e Biden e Trump pretendem mostrar força como um ensaio geral para as eleições de novembro.

O Estado foi um campo de batalha crucial em 2020, tão disputado que Trump está mesmo indiciado judicialmente por ter alegadamente pressionado para que fossem “encontrados 11.780 votos” para anular a vitória de Biden.