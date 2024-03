É uma das novidades na bancada e será também o responsável pela sua liderança: o nome de Fabian Figueiredo, dirigente que integra o núcleo duro do Bloco de Esquerda e eleito como deputado nas eleições de domingo, será o escolhido para liderar a bancada parlamentar do partido na próxima legislatura.

A decisão de indicar o nome do deputado, que será depois votado pelos colegas de bancada, ficou tomada numa reunião da Comissão Política do partido, esta quarta-feira à noite. O sociólogo de 35 anos, que é membro do secretariado, o órgão político mais restrito do Bloco, sucederá assim a Pedro Filipe Soares, que abandonou o Parlamento ao fim de doze anos como líder da bancada bloquista (já não integrou as listas de candidatos a estas eleições legislativas).

Fabian Figueiredo já tinha vestido o fato de deputado por uns meses, mas apenas para substituir Pedro Filipe Soares durante uma licença de paternidade. Conhece os corredores do Parlamento, mas como assessor e adjunto do grupo parlamentar do Bloco, além de ter sido editor no portal do partido, o Esquerda.net. Em 2017 e 2021 foi candidato à Câmara Municipal de Loures.

Desta vez, Figueiredo foi o segundo candidato do Bloco de Esquerda pelo círculo eleitoral de Lisboa, juntando-se-se assim à curta bancada bloquista, onde também se sentarão Mariana Mortágua, Joana Mortágua e José Soeiro e a também estreante Marisa Matias, que é atualmente eurodeputada.